謝金河示警：港股出現2顆超級大地雷

香港股市出現 2 顆超級大地雷！財信傳媒董事長謝金河今 (22) 日示警，香港恆生指數 21 日重挫逾 400 點，其中，雅高控股 (3313-HK) 及卡森國際 (0496-HK) 殺勢猛烈，單日跌幅超過 9 成，有末日的味道。

香港抗爭情勢未見和緩跡象，恆生指數昨日再度重挫 422 點，其中二檔閃崩逾 9 成的個股，甚至因此宣布停牌。謝金河在臉書發文指出，港股一天出現 2 顆超級大地雷，十分不尋常。

謝金河表示，雅高集團本業是開採大理石，是中國石材業者，上半年小幅虧損，這回只因明晟 MSCI 暫緩放入成分股名單，結果股價一天暴跌 97.94%，從 14.96 港元跌到只剩下 0.305 港元，最低來到 0.246 港元，投資人手上持有的股票幾乎全變壁紙。

另一家則是地產公司卡森集團，近年重心放在投資柬埔寨地產，這次被放空機構殺人鯨（Blue ORCA Capital) 指控，公司把資產低價賣給董事女兒，股價從 8.41 跌到 0.435 港元，跌幅 90.06%，投資人資產瞬間只剩下 1 成。

謝金河指出，雅高集團單日市值蒸發 400 多億港元，僅剩下 9.45 億港元，卡森集團則從 125.6 億港元殺到剩下 6.79 億港元，這種資本市場大狂殺，過去並不多見，如今一天出現 2 個，實在很可怕。

謝金河表示，美國參眾兩院通過香港人權與民主法案，譲香港問題全球化，而中文大學、理工大學事件，也引發全世界震驚，近來各項經濟數據急轉直下，這個過去人人稱羡的東方之珠，正航向不可預知的未來。