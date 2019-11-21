短多控盤面臨考驗？蘋概股指路

11 月台指期結算，外資最後一盤仍不忘拉抬，多頭部位順利在 11600 點以上的相對高點區結算。不過美中貿易戰因香港情勢，簽署協議恐延後，讓美股道瓊指數在創歷史新高後，連 2 日小回。台股多空角力在 11 月台指期結算後，另啟新局，短多控盤面臨考驗？由於美國總統川普盤後宣布，考慮讓蘋果部分產品免於 12 月新關稅影響，蘋概股短線仍將舉足輕重。關鍵密碼為 11548、11588 與 11606 點。

11600 點關卡短線上將成為多空強弱分界，而 11588 與 11606 為 11600 關卡的兩端哨站，短多要維持控盤優勢，必須守穩 11600 點城池，才有機會再往 11637、11661 挑戰。但如 1588 點未能守住，下方 11548 據點重要性增加，不宜失守 11517 點，否則恐進入 11500 點關卡保衛戰，回測月線機率提升。

在 11 月台指期結算後，短線上外資重點可能自指數轉向個股，仍然再次提醒，新台幣匯率仍牽動外資動向。新台幣匯率只要不貶破 30.5 元，外資熱錢尚不至於大舉落跑，台股仍可望維持類股、個股輪動。只要盤勢維持月線之上高檔震盪，內資也將開始積極布局，準備 12 月底的年度作帳拚績效。

蘋概股是台股電子族群重兵，如蘋概股能延續多頭火種，短多將可維持掌握控盤優勢。尤其電子三王均為蘋概股，能維持輪動，甚至其餘蘋概族群也能接棒維繫人氣，對盤勢較為有利。只要大盤維持在月線之上，個股類股輪動將可持續，指數回檔之際，反而是投資人選擇強勢股切入，布局下波行情的好時機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)