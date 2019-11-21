【運達投顧】日圓是關鍵、注意資金移轉

◆盤勢分析

台股受美股下跌以及貿易協議的不確定性影響，今天跌幅較大。多頭是否結束？該如何研判後勢變化以及操作策略？重點分析如下：

1. 美國眾議院昨天通過參院版「香港人權與民主法案」，授權美行政部門點名、制裁香港侵權人士，並定期審視香港自治情況，由於法案已在參、眾兩院通過，美議員呼籲總統川普儘速簽署，此舉引發北京不滿，市場再度對美、中兩國能否達成貿易協議感到憂慮；川普近日說中國仍然期望與美國達成貿易協議，若雙方沒有簽署貿易協議，他將提高中國產品的關稅。市場推測，美、中貿易協議可能無法在今年達成而將延至明年。美股 3 大指數受這些不確定因素影響出現下跌，但跌幅並不大，道瓊跌 0.40%、高科技股下跌 0.51%，美股維持漲多後的區間盤局，當美股多頭未遭破壞台股也不致於在此走空，因為就籌碼與匯率的角度來看，雖有不足的地方但也沒有出現空頭的訊號。

2. 昨天我們針對台指期結算後的走勢做過分析，由於結算日台股成交量依然萎縮，因此量縮將會成為常態，加上結算過後權值股將會陷入休息，因此台股今天受美股下跌影響及貿易談判的不順利，出現拉回也是合理的。尤其今天下跌成交量約 1200 多億，也沒有出現暴量下跌，量價並未失控，所以一直到下週三前台股偏向區間盤局是確定的，不過就籌碼面來看台股應該會有一段時間都是整理盤，外資昨天轉新倉結果多單只有 4 萬口，外資未平倉口數必須站上 5 萬口台股才有攻擊的機會，因此外資目前並無積極做多的跡象，加上下週四的摩台結算，預計接近結算前摩台倉位也會開始縮減，到昨天摩台倉位約 23.9 萬口仍屬高水位，所以下週台股還有拉抬機會，但空間應該不會太大。

3. 台股今天下跌百點是否破壞多頭格局，這一點就匯率的角度來看，昨天說明新台幣匯率從 8 月起一路走升，升值幅度之大也帶動外資大幅買超，不過升多後上週回貶到 30.58，昨天提示 30.58 只要沒有再貶破外資仍是偏多操作，若是因為貿易談判出現問題依照之前的慣例，市場資金會以日圓當做避風港，所以此時反而要留意日圓是否出現大幅度的升值，若是出現此現象全球股市就會有修正的風險。日圓目前維持在 107.8-109.4 走區間，若是升破 107.8 則是一個警訊，目前就日圓與新台幣的走勢來看，美中貿易談判並未造成市場資金有明顯出脫股市轉往避險資產的跡象，所以股市的動盪在此先以盤局看待。

4. 指數跌超過百點是因為權值股的關係，但上櫃指數跌幅不大，可見資金移往中低價股，不過中低價股還有位階高低之分，之前已提示高位階股不要碰，由於台股整理期會拉長加上量縮，接下來要留意生技股。生技股與指數無關且不須大量就可上漲，有機會成為資金避風港。指標股：可留意 4147 中裕、4174 浩鼎，只要一檔站上月線其它中低價生技股會開始發動，可留意這個方向。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。