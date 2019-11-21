罕見！PCB廠相互擬在台興建泰山新廠 預計2021下半年投產

興櫃 PCB 廠相互 (6407-TW) 去年營收衝高到 41.71 億元，創新高，法人估今年營收將再衝高到 46 億元，相互將在泰山投資興建新廠，為 PCB 業界近年罕見在台擴廠投資動作，相互泰山新廠預計最慢 2021 年下半年投產。

相互的泰山 PCB 新廠已在第 3 季送件申請建照，將在取得建照後儘速動工，首期投資金額 8-9 億元，工程完工後，將在 2021 年投產，泰山新廠的整廠興建完成後，將有助業績成長及加快上市進度。

同時，相互擬現金增資 1.2 億元發新股，暫訂每股 30 元溢價發行，今 (21) 日申報生效，預計明年 1 月中完募集，以相互暫訂的現增發行價每股 30 元，與今日興櫃成交均價 33.56 元相比，仍有 1 成以上價差。

相互今年上半年營收 21.66 億元毛利率 22.5%，稅後純益 1.82 億元，年增 23.5%，每股純益 2.11 元，今年 1 月 23 日公布轉換主辦輔導推薦證券商，由台新證轉為中國信託證券，預計將加速上市進度。

相互目前股本約 7.01 億元，台灣廠位於新莊，中國廠則設立於江蘇省常熟，主要產品是手機相機鏡頭模組板及軟硬複合板，軟硬複板等產品則占營收高達 85%，相互客戶包括鴻海 (2317-TW)、立訊、歐菲光、丘鈦科技等手機鏡頭模組廠，終端客戶則為華為及美系客戶等非蘋手機廠。

相互去年毛利率大增且轉虧為盈，每股純益達 4.11 元，主要受惠產品組合帶動，目前手機走向雙鏡頭、三鏡頭、多鏡頭，相關鏡頭模組價格也走高，推升獲利上揚。