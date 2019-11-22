貴金屬盤後—中美第一階段協議仍在望 黃金下跌 收一週低點

週四 (21 日) 交易，投資者關注中美貿易協議前景，可望降低地緣政治風險，黃金期貨價格下跌，收在一週多的最低點。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，黃金價格「持續隨貿易消息上下起伏，基本上即使川普簽署支持香港的法案，第一階段協議似乎還是有希望。」

「然而，金價如果要再高，就要伴隨美國經濟疲弱，尤其是企業前景進一步惡化和勞動市場疲弱。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 10.6 美元或 0.7%，收每盎司 1463.60 美元，根據 FactSet，此最活躍契約收在 11 月 13 日以來最低點。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 5 美分或 0.3%，收每盎司 17.065 美元。

本週迄今，黃金價格約下滑 0.3%，白銀價格約上漲 0.7%。

黃金策略師表示，黃金需維持在關鍵水準 1450 美元至 1470 美元以上，如果跌破這個範圍意味黃金傾向看跌。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，如果收高於 1470 美元，將提供「第一個積極訊號，而 1450 美元領域仍是重要支撐水準。」

《華爾街日報》報導，中國首席貿易談判代表劉鶴邀請美方對口進行更多談判，支撐市場對中美達成協議的期待。

此外，《彭博》報導，劉鶴在北京晚宴上對第一階段貿易協議表示樂觀，儘管他稱美方對貿易的要求令他「困惑」，但他相信雙方還是能達成協議。

美股週三下跌、亞股週四稍早也下跌，係因《路透社》報導，中美第一階段貿易協議將推遲至 2020 年，川普也已對中國增加需求做出回應。

此外，美國參眾兩院火速通過支持香港人權的法案後，中美關係也變得緊張，該法案可能會在週四簽署，中國指責該法案是美國干涉中國內政。

一些商品投資者仍對貴金屬抱持樂觀，今年迄今金價漲幅約莫 14%，同期美元 ICE 指數上漲 1.9%。美元走強理論上應該會讓黃金對他國貨幣使用者來說變得更昂貴，但超低和負殖利率公債仍會驅使一些投資者推漲黃金。

De Casa 報告提到，「黃金正試圖恢復今年上半年提振價格的力量，只要價格維持在 1450 美元以上，過去幾週的跌勢就比較像是修正，而不是走勢逆轉。」

美國經濟諮商會的領先指標指數連續第三個月下降，增加更多經濟放緩的證據，從而抑制了黃金的跌勢。同時，每週請領失業救濟金人數持平在 22.7 萬人，反映就業市場依舊健康。

其他金屬商品交易