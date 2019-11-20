崑鼎桃捷青埔機廠太陽光電廠擬明年中商轉 年發電量378萬度

崑鼎投控 (6803-TW) 旗下昱鼎能源科技開發公司今 (20) 日宣布，繼桃捷蘆竹機廠太陽光電廠併聯商轉後，再次取得青埔機廠太陽光電電廠的投資開發權，預計 2020 年 6 月完工。

崑鼎投控強調，昱鼎能源科技將成桃園最大規模的公有房舍太陽光電廠，預估年發電量約 378 萬度，可供應 1040 家戶年用電量，年減碳量 2000 公噸，相當於 7.6 座臺北市大安森林公園的二氧化碳吸收量，將協助桃園達成節能減碳目標。

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，已完工專案累計發電量約 1.3 億度，減碳量達 7.3 萬公噸，設置總量為業界第一，對協助政府推動綠能政策，緩解尖峰用電壓力做出具體貢獻。

崑鼎指出，響應政府 2025 年再生能源 20% 目標，活化閒置空間興建太陽光電設施，今年 6 月與桃園捷運合作開發的蘆竹機廠太陽能電廠已成功商轉，青埔機廠太陽能光電廠預計明年 6 月完工併聯，屆時二廠合計總發電量來到 582 萬度，可供應 1600 家戶年用電量，將成為國內綠電貢獻量最大的捷運系統。

崑鼎投控指出，除桃捷專案外，昱鼎與高雄捷運、臺灣高鐵、花蓮縣政府、交通部民航局、台灣港務公司等合作案也正持續執行中。