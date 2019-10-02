中鼎營運報捷 聯手日韓重電業者 進軍越南電廠統包工程市場

統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，聯手日本及韓國重電業者共同承攬越南雲峰 1 期（Van Phong 1）660MW X 2 超臨界燃煤火力電廠統包工程，開啟進軍電廠工程里程碑，中鼎指出，電廠業主為日本住友商事，負責為期 25 年興建、持有、營運及維護。

中鼎此進軍越南的電廠興建承攬工程案，東芝能源為系統解決公司 (Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)、石川島重工 (IHI Corporation)、以及韓國斗山重工 (Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd)，共同承攬越南雲峰 1 期（Van Phong 1）660MW X 2 超臨界燃煤火力電廠統包工程，日本住友商事 (Sumitomo Corporation) 則為本案的業主。

中鼎指出，此越南電廠興建案，位於越南慶和省的雲峰經濟區，由兩組超臨界燃煤鍋爐發電機組組成，設計發電量為 1320MW，預計 2023 年完工商轉，產生電力將售予越南國家電力公司，完成後將有效舒緩南越電力供應不足問題。

中鼎集團深耕電廠工程領域，服務範圍涵括設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理工作，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠工程，擁有豐富經驗，包括台灣的大林、林口、通霄、大潭和龍門核電廠等公共工程統包案，以及泰國石油 SPP 電廠和馬來西亞沙巴洲的 Kimanis 電廠等統包工程。

中鼎評估，美國、大陸、東南亞市場石化廠建置需求持續成長，大陸外商投資限制陸續鬆綁，國際石油巨擘紛紛計劃在當地投資；東南亞市場在民生用石化原料需求強勁，各國煉油廠投資案也紛紛推出，中鼎皆將積極爭取潛在投資案。中鼎預期，2020 年潛在投標金額為 4260 億元，產業別為煉油石化 70%、電力 15%、交通 7%、環境 6%、一般工業 2%。