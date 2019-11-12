雙11催化電商買氣爆棚 中國消費類股後市看俏

中國雙 11 在電商炒熱下，阿里與京東兩大電商交易額合計突破新台幣 2 兆元，富達投信表示，消費已成中國經濟最重要的一部分，隨著數位化消費時代來臨，在虛實整合下可望讓大型電商主導市場走勢，成為中國消費增長的主要受惠者。

富達投信表示，有鑑於中國消費持續增長，今年雙 11 銷售額持續創新高，消費已成為中國經濟重要的一部分，在數位化趨勢推波助瀾下也讓消費變的更有效率與便利，加上互聯網與行動支付發展、購物環境體驗持續優化，為電子商務開拓更多商機。

富達投信指出，中國消費偏好近年來不斷變化，包括產品種類、娛樂服務與房地產的項目品牌日漸增加，雙 11 銷售範圍不斷擴大，以今年雙 11 來說，部分電商就增加許多高檔商品，隨著中國消費者對中國文化身分認同感增強，讓部分本土商品也跟著熱銷。

此外，雙 11 購物節不僅讓零售商受惠也讓供應鏈需求跟著增加，以物流業為例，隨著訂單數量增加，預計包裹處理需求亦將創歷史新高，而採用自動化系統和機器人倉庫則令客戶訂單處理更精簡、高效和準確。

瑞銀認為，電商生態持續成長、用戶體驗不斷改善，讓一定規模、素質好的電商可望優先受益，預估電商今、明年的盈餘複合年增速預期達 25% 至 30%，高於 MSCI 中國指數的盈利增速預期 8% 至 10%。