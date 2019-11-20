〈車市〉納智捷為URX設置國產車首見ADAS X ARD系統 衝銷售動能

裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷正式發表新車系 URX 在即，今 (20) 日再次發布納智捷智慧科技布局成果，納智捷總經理蔡文榮指出，與國內外知名大廠攜手合作，打造 ADAS X ARD(Augmented Reality Display) 整合輔助系統，是車市中首款針對台灣路況進行在地化測試的產品，入首架 90.8 萬元，有助 URX 銷售添強大助力。

納智捷總經理蔡文榮表示，URX 的 ADAS 系統具備二大特色，第一，整合 ADAS 和 ARD，首創以直覺且自然的 ARD 擴增實境抬頭顯示系統，連動 ADAS 系統，讓行車安全更進化。

第二，為了配合台灣獨特的複雜路況，這次 URX 的 ADAS 設定採取鏡頭加雷達雙重辨識系統，有利複雜的路況識別，提供先進駕駛輔助便利性。

納智捷在汽車科技發展一向突出，蔡文榮強調，此系統除由專業測試人員在歐洲各主要城市的道路，如巴賽隆納、巴黎、里昂、米蘭、維也納、慕尼黑和法蘭克福等地實際路試，更是唯一在台灣針對本地路況進行在地化 ADAS 工程調校。

納智捷預計 12 月正式發表 URX，開放預接單至今，已接獲超過 400 張訂單，由於定價是同級車 CP 值最高， URX ADAS 智駕款入手價僅 90.8 萬元，是同級距同價位唯一配備 ADAS 先進駕駛輔助系統，為品牌銷售添動能可期。