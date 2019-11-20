軟板廠同泰調配在台產能因應訂單需求 有助台中廠稼動率提高

欣興 (3037-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) 受惠美系非蘋手機客戶新訂單，及韓系 S11 新機軟板訂單湧入帶動，揚州廠產線負荷量極高，總經理曾山一今 (20) 日強調，為調配產能，將啟動台中廠軟板及載板產能，快則 4 個月青年廠的稼動率，將由目前的 15% 提高到 100% 的滿載。

法人也預期，同泰在揚州廠重整經營團隊，加上三星訂單挹注，第 4 季本業將轉盈，明年也可望重回獲利軌道。

同泰台中廠屬研發型工廠配置，原設置用於開發載板，量產化程度並不高，實際反映在營收上的出貨也不多，在美系非蘋手機客戶新訂單及韓系 S11 新機軟板訂單湧入下，同泰產能調配，規劃將不同機型的韓系手機軟板移回台中廠生產，此規劃本周內定案。

若規劃落實，同泰將成為兩岸生產線同時供應同一系列不同手機型號的手機軟板業者。

此外，同泰也取得台手機相機模組廠商的軟硬結合板軟板部分供應訂單，也將在台中廠生產，有助同泰產能調配，可因應包括 Mini Led 封裝載板等業務擴張，也有助提升營收、獲利。

同泰目前有台灣廠及揚州廠，台灣廠主要生產單面、雙面、多層軟板及相應打件、軟硬結合板及載板，產品應用在車用、工控、LCM、高反射率 L/B、無線充電、NFC 感應、Mini LED、Chip LED、CIS 封裝及記憶卡等產品。揚州廠主要生產單面、雙面、多層軟板及相應打件，產品應用於 Light Bar、無線充電、NFC 感應、攝影機鏡頭組 VCM 及 RFID(電子標籤) 等產品。

同泰現增案已申報生效，預計發行 3.3 萬張現增股，增資完成後，股本將達 12.62 億元，此現增案暫訂每股 12 元發行，將募集 3.96 億元資金，現增案由富邦證主辦，完成後將有助改善財務體質。

同泰是欣興、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，在台灣、中國揚州都有生產軟板、載板等產能，其中欣興持股同泰 29.12%，台表科持股 18.59%。

同泰第 3 季營收 5.31 億元，毛利率 6.22%，較第 2 季負毛利率表現佳，年減 3.52 個百分點，稅後虧損 5374 萬元，每股虧損 0.58 元；今年前 3 季營收 17.1 億元，毛利率 -3.14%，稅後虧損 3.33 億元，較去年同期的虧損 2.23 億元擴大，每股虧損 3.58 元。