〈谷歌發表新硬體〉PCB供應鏈同泰可望受惠 挹注Q4業績

GOOGLE 發表新款手機 Google Pixel 4，台灣列為全球首發國之一，即日起接受 Google 官網等預購，法人指出，軟板廠同泰電子 (3321-TW) 也在 Google Pixel 4 供應鏈當中，隨著該款手機開賣，將對同泰第 4 季業績有明顯挹注。

這也是同泰繼為三星生產無線充電板後，再獲美系手機廠納入供應鏈，不過，同泰對此表示，不對單一客戶評論。

欣興 (3037-TW) 集團轉投資軟板廠同泰現金增資案完成送件，預計發行 3.3 萬張，增資完成後，股本將達 12.62 億元，同泰此現增案預計每股 12 元溢價發行，將募集 3.96 億元資金，今 (2019) 年底前完成，完成後將改善財務體質，同泰並有意透過增資引進策略伙伴。

同泰為欣興、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，欣興持股 29.12%，台表科持股 18.59%，近年開發韓系手機廠客戶，積極布局 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，

同泰上半年稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元，法人估，同泰揚州廠第 3 季將轉盈，但受台灣廠營運不佳拖累，第 3 季整體營運仍虧損，最快第 4 季轉盈。