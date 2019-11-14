精英前3季每股仍虧0.08元 全年力拚獲利

精英 (2331-TW) 今 (14) 日公布第 3 季財報，稅後純益 1.68 億元，由上季虧轉盈，年增 293.34%，為近 10 季新高，每股純益 0.3 元，累計前 3 季每股仍虧損 0.08 元，精英表示，前 3 季虧損，是受第 2 季認列子員工經濟補償金影響，但本業已虧轉盈，全年將力拚維持獲利。

精英第 3 季營收 71.29 億元，季減 7.34%、年減 23.08 %，毛利率 12.69%，季增 0.77 個百分點、年增 3.91 個百分點，營益率 3.48%，由上季虧轉盈、年增 2.29 個百分點；稅後純益 1.68 億元，由上季虧轉盈，年增 293.34%，為近 10 季新高，每股純益 0.3 元。

精英累計前 3 季營收 210.97 億元，年減 10.6%，毛利率 10.7%，年增 3.07 個百分點，營益率 -1.08%，稅後虧損 4671 萬元，虧損收斂，每股仍虧損 0.08 元。

精英表示，今年受貿易戰影響，積極調整產品組合、管控成本，第 2 季本業已轉虧為盈，但第 2 季認列興英科技員工補償金影響，整體營運仍呈現虧損，第 3 季虧損持續收斂，全年力拚營運仍可維持獲利。

精英於 2017 年與卓越集團簽訂股權交易合約，擬定於今年將子公司興英科技進行分立作業，將人員及設備移轉至興英數位科技 (深圳)，並給予興英科技員工經濟補償金約人民幣 1.19 億元 (約新台幣 5.18 億元)。

展望第 4 季，精英表示，客戶需求逐步回溫，但仍受貿易戰、匯率等不確定性因素影響，但預期今年教育筆電仍維持不錯的需求，出貨仍維持先前年增 3 成以上的目標。

精英 10 月合併營收 22.56 億元，月減 10.01%、年減 16%，累計今年前 10 月合併營收達 235.75 億元，年減 10.51%。