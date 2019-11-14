〈華為新品發表〉Mate 30 Pro僅華為門市上架 總座：不追求高銷量

華為今 (14) 日宣布，Mate 30 Pro 將於 11 月 23 日起在台上市，不過受到美中貿易戰影響，內建不預裝 Google 服務 (GMS)，由自家行動服務 HMS(HUAWEI MobileService) 取代，僅在華為門市上架，對於是否影響買氣，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，不追求高銷量，而將專注提供服務給華為粉絲。

華為今年 5 月受美國禁售令後，Mate 30 系列手機並未預裝 Google 行動服務，而是採用華為自行開發的行動服務 HMS，雍海指出，HMS 是新產品，台灣用戶不太熟悉需要先試水溫，在銷售時會與銷售者講解 GMS 與 HMS 的差異，確保消費者使用 HMS 的滿意度。

雍海表示，Mate 30 系列在香港、馬來西亞、中國的銷售表現不俗，而台灣部分，Mate 30 Pro 僅在華為通路銷售，不會與台灣電信商合作，不追求高銷售量，只追求消費者的滿意度，也祭出一系列優惠活動，如舊換新機半價優惠、周邊產品折扣等。

規格方面，HUAWEI Mate 30 Pro 搭載自 7 奈米製程麒麟 990 系列晶片、 6.53 吋 OLED 超曲面螢幕，支援 40W 有線快充、27W 無線充電，4500mAh 電池，並共有 4 顆後置鏡頭，包括 4000 萬畫素超感光鏡頭、4000 萬畫素電影鏡頭、800 萬畫素長焦鏡頭及 3D ToF 感測鏡頭。

華為 Mate 30 台廠供應鏈包括晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、面板驅動 IC 聯詠 (3034-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技 (3042-TW) 等。