達威處分汐止廠收益 最快本季認列

液晶顯示模組廠達威 (5432-TW) 今 (20) 日召開股東臨時會，通過處分汐止廠一案，交易案預計今年底前完成，交易價格 1.37 億元，處分利益約 7360.7 萬元，將可貢獻第 4 季每股純益約 3.56 元，而為維持穩定生產，工廠已陸續搬遷至母公司所羅門南港大樓生產。

達威表示，南港生產大樓預計於明年 1 月 1 日正式向所羅門承租，而部分模組產線 10 月起也已陸續搬遷，此處分案、搬遷過程不影響營運，目前也正評估新購廠房規劃。

達威汐止福德工廠已使用 32 年，因建物老舊、未符合公共安全規定，經評估後，決議將出售給連接器廠文信電子，交易土地面積達 334.16 坪、建物面積 502.39 坪，每坪交易價格 41 萬元，交易總價格為 1.37 億元，預計處分利益為 7360.7 萬元，將於第 4 季認列。

達威目前產品主要集中在家電、電話機、計算機的面板，達威表示，因應液晶顯示模組市場變化，未來將評估擴大薄膜式電晶體型 (TFT) 市場開發、強化客戶關係及拓展新應用市場，發展客製化顯示器模組。

達威 10 月合併營收 726.2 萬元，月增 63.26%、年增 17.79%，累計前 10 月合併營收 5623.4 萬元，年減 21.04%。