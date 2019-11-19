〈崇越法說〉Q4營運持平上季高檔 全年營收、獲利可望創歷史新高

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (19) 日舉辦法說會，董事長賴杉桂表示，第 4 季受惠半導體市況穩健發展，材料銷售業務續強，工程服務則小幅衰退，整體營運估可持平上季高檔水準；法人估，崇越前 3 季每股稅後純益達 7.27 元，第 4 季營運續強下，全年每股純益將突破 9 元，連同營收可望創下歷史新高。

執行長李正榮指出，崇越前 3 季營收仍以半導體為主，比重近 8 成，環保工程及服務今年成長較疲軟，比重較去年下降 3 個百分點，約 1 成，LED/LCD / 電子相關比重則約 7%。

以地區營收比重來看，台灣仍為主要營收來源，且今年台灣半導體相較全球逆勢成長，比重因此提升至 56%，中國則因今年投資力道放緩，比重下降至 41%，其他如新加坡等則約 2-3%。

李正榮表示，第 4 季隨著半導體持續往先進製程推進，先進材料成長動能強勁，其中，光阻液業績成長最顯著，今年以來光阻液銷售業績，季成長雙位數；矽晶圓相關業績則因有長約保護，營收也成長，不過，長約只至今年年底，明年變數較大。

崇越今年稅後純益成長幅度大於營收成長幅度，李正榮指出，由於部分工程毛利較高，且矽晶圓傭金交易也較去年成長，加上轉投資重崇越石英持續貢獻，帶動整體獲利提升。