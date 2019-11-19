三大法人買超123.3億元 外資續減碼台指期多單 連買鴻海27日

今 (19) 日台積電尾盤再爆大量，最後一筆單量 7634 張，推升台股收最高 11656.4 點，距前波高點僅 12 點，總成交量較昨日略增至 1211.96 億元，三大法人皆站買方，合計買超 123.3 億元，外資買超 110 億元，投信買超 3.98 億元，自營商買超 9.14 億元，值得留意的是，外資已連 27 日買超鴻海，累計買超張數達 68.47 萬張。

期貨部分，外資減碼多單 1168 口，多單未平倉口數 4.44 萬口；投信減碼空單 341 口，空單未平倉口數近 2 萬口，自營商加碼多單 745 口，多單未平倉口數 1378 口。

根據統計，外資買超前 10 名，第 1 名鴻海逾 4.71 萬張，第 2 名元大滬深 300 正 2 逾 2 萬張，第 3 名旺宏逾 1.3 萬張，第 4 名群創 1.3 萬張，第 5 名台積電逾 1.25 萬張，其餘依序為中信金、金像電、聯電、和碩、台泥。

外資賣超前 10 名，第 1 名元大 S&P 原油正 2 達 2.12 萬張，第 2 名欣興 1.15 萬張，第 3 名新光金 6614 張，其餘依序為耀華、京元電、富邦 VIX、元大全球未來通訊、華邦電、元大金、遠東新。

投信買超前 5 名，華邦電、金像電、台表科、景碩、緯創，投信賣超前 5 名華通、欣興、立積、中美晶、金寶。

自營商買超前 5 名鴻海、台郡、晶電、緯創、廣達，投信賣超前 5 名，群創、華邦電、京元電、文曄、台積電。

整體來說，鴻海持續受外資力拱，股價可望挑戰前波高點 92.9 元，且外資續買台積電，也有助整體大盤走勢，此外，今日外資雖減碼多單，但多單未平倉口數仍有逾 4 萬口，明日仍有機會拉高結算。