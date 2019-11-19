香港反送中抗爭惡化 金管會准許金融業彈性在家上班

香港「反送中」抗爭持續惡化，金管會今 (19) 表示，金管會已以開放方式因應，准許在港的台灣金融業者可以彈性在家上班；不過，目前從授信、投資等數據來看，沒有太特殊的波動，台灣金融業在香港據點營運都不受影響。

香港「反送中」示威愈演愈烈，警民衝突已經延燒到校園，香港街頭及校園不斷出現催淚彈、汽油彈齊飛現象，金管會主委顧立雄表示，目前已接獲在港的金融業回報，因為示威抗議活動造成交通不便，考慮到員工人身安全，金管會已以開放方式因應，准許在港的台灣金融業者可以彈性在家上班，如果真的有很大的影響，就維持基本營業活動，重點是要以所有的「員工人身安全」為首要考量。

金管會自 5 月開始緊盯台灣金融業在香港的曝險狀況，據金管會統計， 5 月底曝險總額為 1 兆 228.6 億元， 6 月底再增至 1 兆 282 億元， 7 月底降至 9934.96 億元， 8 月小幅提高至 9945.85 億元，9 月再度重返兆元大關、達 1 兆 179.43 億元。

針對曝險額重返兆元大關，顧立雄表示，就最新回報情況，我國金融業在香港據點的營運，無論授信、投資業務都沒有受到太大的影響，並沒有看到有太特殊的波動，除了有些抗議活動造成上、下班通勤不方便之外，其他業務沒有受到實質影響，如果有任何影響，金管會也都要求必須即時通報，並持續關注相關曝險變化。