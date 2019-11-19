〈聰泰法說〉明年營運估持平今年 毛利率力守45%水準

影像採集模組供應商聰泰 (5474-TW) 今 (19) 日參加櫃買中心業績發表會，董事長陳立民表示，專攻 B2B 市場，包括廣電、醫療、教育、直播、工控及監控等領域，每年均可研發出逾 50 項產品，且亞洲、歐洲、美國均有佈局，法人看好，產品持續穩定出貨下，明年營運可望持平今年，毛利率可維持 45% 水準。

研發副總林宏沛表示，聰泰共有 3 大產品線，採集卡、轉換器與嵌入式，目前既有開發的產品達 500 多種，由於影像需時常相互轉換，因此瞄準專業影像 B2B 市場，產品以少量、多樣出貨，銷售市場遍布全球。

林宏沛指出，在教育、商用領域方面，多數企業的會議以視訊為主，另在中國市場中，因有政策支持，從國小至大學的每間教室裡會都裝錄影機，讓校園數位化，透過影像可與其他校區交換；直播則因新科技崛起，尤其電競直播的收視率比電視更驚人，而工控、醫療因牽涉專業技術，也需要許多影像相關設備。

展望後市，陳立民表示，由於產品開始走向客制化，客戶下單後才開始備料、生產、出貨，讓庫存維持低水位，雖然 B2B 市況較難預測，也會因客戶的產品結構，營運表現有些微變動，不過整體毛利率仍可維持水準，對於明年營運審慎樂觀看待。

聰泰 10 月營收 1 億元，月增 26%、年減 7.67%；累計前 10 月營收 10.58 億元，年增 11.35%；第 3 季稅後純益 5590 萬元，季減 29.5%、年減 26.8%，每股純益 1.66 元；累計前 3 季稅後純益 1.84 億元，年減 1.6%，每股純益 5.47 元。