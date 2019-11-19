太景流感新藥明年首季可望取證 最快2023年上市

太景 - KY(4157-TW) 董事長黃國隆今 (19) 日表示，旗下抗流感新藥 TG-1000，已在上個月向中國提出 pre-IND(臨床試驗申請前溝通交流會議)，最快明年 3 月可取得許可核准，取證後 3-4 年可上市銷售，也將依序申請美、台、日、韓等國臨床試驗交流會議，並同步拓展全球市場，預期 TG-1000 將是未來營運主要動能之一。

黃國隆指出，據臨床試驗結果顯示，TG-1000 對 A 型、B 型流感、禽流感皆有效，且不受 48 小時內服藥的限制，可在症狀出現 72 小時後服藥仍然有效，也不易受到流感病毒變異而產生抗藥性。

展望後市，黃國隆表示，目前中國流感主要藥物，光是 2018 年銷售額就達人民幣 22.5 億元 (約新台幣 98 億元)，今年上半年更倍增至人民幣 29 億元，若 TG-1000 成為中國流感新藥市場的第二藥物，其市場規模及成長空間可期。

海外布局方面，黃國隆指出，全球每年有 10 億人口罹患流感，其中 300-500 萬人為重症，而以各國就醫比例來看，日本達 81%、美國為 47%、韓國為 15%、中國則為 12%，因此待中國明年審查 TG-1000 許可證後，後續會向美國、日本及韓國申請臨床試驗。