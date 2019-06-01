〈美取消印關稅優惠〉南六、豐泰在印擴張規劃不變

美國總統川普於白宮宣布，為減少美印間更多貿易逆差，將於 6 月 5 日起結束對印度的優惠貿易待遇，就傳統產業而言，南六 (6504-TW) 及豐泰 (9910-TW) 等在印度投資設廠，南六建廠中且規劃內銷為主，豐泰對此則表示，不影響在印度的擴廠進度。

川普在 3 月就表示，要將印度從「普遍性優惠關稅制度 」(普惠制；GSP) 夥伴名單中除名，隨著 60 天通知期屆滿，印度將無法再享發展中國家優惠貿易待遇。

豐泰在印度設製鞋廠，公司主管對此國際貿易上的新訊息表示，豐泰印度廠為新廠，生產產品以童鞋及低單價鞋種為主，美國結束對印度的優惠貿易待遇，影響正在評估中，但是目前並不改變豐泰既定對印度廠的擴廠計畫。

豐泰去年底各生產基地產能 (製鞋雙數) 比重分別為：越南占 52%、印度 24%、印尼 14%、中國大陸 10%；今年越南、印度及印尼都有擴廠計畫，法人認為，隨著豐泰逐步提高東南亞生產比重，將有利降低美中貿易戰所帶來的衝擊。

至於南六計畫投資 2000 萬美元於印度設廠，已覓妥建廠土地並進行進廠程序中，南六主管今日指出，印度設廠規劃，主要為配合國際大廠在印度的內需市場擴張，美國取消印度 GSP 優惠，對南六在印度布局沒有影響，建廠案按規劃進行，並開始進行工程土木發包。

南六已取得在印度亞美達巴德 (Ahmedabad) 的建廠土地，預計 2020 年投產，土地面積 4.2 萬平方公尺，全部工程預計將建立 2 條熱風熱壓不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元。

南六主管指出，目前整地已近完成，將針對土木工程進行發包，南六由於主要客戶嬌聯在印度當地設立 3 座工廠，對紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先。