日本超級電腦富岳 在Green500排行榜奪冠

日本富士通株式會社 (6702-JP) 與日本「理化學研究所」(Riken) 宣布，在目前尚處開發階段的超級電腦「富岳」(Fugaku) 原型機種，在最新公布的全球最節能超級電腦 Green500 排行當中名列榜首。這台用來取代「京」(Kei) 的超級電腦，也預計在 2021 年時上線。

富士通股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

Green500 是於 2013 年時，為統計 TOP500 名單上的每台超級電腦，在每 1 瓦特的電能消耗能獲得多少運算效能而設。並在每年 6 月及 11 月時公布排行名單。

這回 Green500 在 2019 年 11 月所公布的結果當中，日本的超級電腦「富岳」奪下榜首。而第 2 名是日本 PEZY Computing 與 Exascaler Inc. 的「NA-1」，第 3 名是 IBM(IBM-US) 的「AiMOS」。

Green500 前 10 名 (圖片：翻攝自 TOP500.org (c) 官網)

超級電腦「富岳」，共使用了 768 顆由富士通所研發的「A64FX」處理器。「A64FX」是全球首顆支援 Arm SVE(Scalable Vector Extension) 指令集的處理器，峰值性能達到 2.3593PFlops。LINPACK 效能測試達 1.9995PFlops，每 1 瓦特的運算效能達到 16.876GFlops/watts。而第 2 名的「NA-1」，在每 1 瓦特的運算效能則為 16.256GFlops/watts。

富士通表示，今後仍將朝著超級電腦「富岳」完成的方向邁進，持續在系統的製造與設置方面作出努力。

此外，在「富岳」開發過程中所得到的研究成果，也同樣的應用於商用超級電腦「FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC FX1000」與「PRIMEHPC FX700」上頭。透過這些商品的推出，提供客戶們在電能消耗表現更加優秀的系統。