首檔5G主題ETF 元大全球未來通訊掛牌首日大漲逾7%

國內首檔 5G 營收主題 ETF 來了，「元大全球未來通訊」(00861-TW) 今 (19) 日於證交所掛牌，元大投信董事長劉宗聖表示，元大全球未來通訊寫下台灣第一檔 5G 主題式 ETF 等「三個第一紀錄」，挾此人氣，元大全球未來通訊今天一開盤就大漲 7%。

元大全球未來通訊 ETF 基金，是全台首檔聚焦 5G 營收的 ETF，由元大投信與 ICE 聯手打造，並聚焦在 5G 的「基礎建設」與「通訊服務」兩大核心，目前元大全球未來通訊 ETF 的規模已高達 96.1 億元。

只要投資一檔元大全球未來通訊，發行價每股 20 元，就等於囊括高通、思科、三星、愛立信、美國電塔、中國鐵塔、賽靈思、AT&T 等 5G「藍海」公司。

不只國外大廠，入列的 50 檔成分股中，台廠也有 9 家公司入列，包括：晶圓代工龍頭台積電、股王大立光、IC 設計大廠聯發科、工業 4.0 指標的致茂、PCB 大廠欣興、台光電、PA 大廠穩懋、以及基地台相關的中磊和啟碁。

由於投資元大全球未來通訊，等於滿足未來通訊供應鏈且未來通訊相關業務營收比重占總營收 50% 以上的大企業，因此募集以來就相當吸金，募集受益人超過 3 萬人，創下新成立 ETF 史上最高受益人紀錄，由於募集熱烈，一舉躍為全球最大 5G ETF。

證交所董事長許璋瑤於今天掛牌典禮表示，目前上市掛牌 ETF 達 123 檔，總資產為 4256 億元，年成長 14%。其中，元大投信持續發展 ETF 產品，累計發行 39 檔 ETF，資產管理達到 2500 億元，占比接近 6 成，為國內 ETF 領導業者之一。

許璋瑤進一步表示，而物聯網、AI 應用都與 5G 有高度相關，元大投信跟著市場潮流發行 ETF，元大全球未來通訊 ETF 募集達 96 億元，獲得投資人肯定，協助國內資本市場蓬勃發展。

元大投信董事長劉宗聖則指出，元大全球未來通訊 ETF 掛牌寫下台灣第一檔 5G 主題式 ETF、規模為全球最大 ETF，以及 ETF 開盤績效漲幅第一的「三個第一紀錄」，顯示 5G 是引領全球未來的趨勢，在雲端、大數據等領域可望創造龐大商業規模，引爆投資熱潮。

元大全球未來通訊募集時受益人超過 3 萬人，創下新成立 ETF 史上最高受益人紀錄，也成為全球最大 5G ETG，挾此人氣，元大全球未來通訊今天一開盤最高漲到 21.55 元，漲幅高達 7.5%，盤中成交量已近 10 萬張，交投火熱。