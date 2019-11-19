轉單效應衝擊IQE再下調財測 台廠三五族群可望受惠

VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)磊晶供應商 IQE 再度下修今年財測，下修全年營收 11-12%，估將年減 8-13%，昨 (18) 日股價重挫逾 23%，法人分析，IQE 受美國客戶調整庫存、美中貿易戰轉單效應衝擊營運，不過台廠三五化合物半導體族群包含穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科(8086-TW) 與聯亞(3081-TW) 等，反而可望受惠。

受美系客戶 RF(射頻元件) 調整庫存影響，IQE 下修全年財測，由原先的 1.4-1.6 億英鎊 (約新台幣 55.2-63.1 億元)，下修至 1.36-1.42 億英鎊 (約新台幣 53.6-55.9 億元)，幅度達 11-12%。

英國 IQE 為全球最大三五族磊晶廠，產品應用包括 PA(功率放大器) 與 VCSEL 等，法人表示，IQE 今年受中國手機品牌積極去美化策略，加上美系客戶調整庫存影響，今年表現恐不如預期，相關轉單可望轉至台廠全新、穩懋、宏捷科等三五化合物族群。

法人指出，全新為 IQE 主要競爭對手，今年第 2 季起受貿易戰影響，開始出現訂單轉移現象，也推升全新市占明顯提升，展望第 4 季，預期全新淡季不淡，營收可望季增 5-10%，明年在 5G 手機、Wi-Fi6、ToF(飛時測距) 安卓手機滲透率提升下，營運可期。

全新 10 月合併營收達 2.76 億元，月增 27.52%、年增 54.52%，為歷史新高，累計前 10 月合併營收 20.64 億元，年增 17.79%。