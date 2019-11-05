全新10月營收月增28% 創歷史新高 看好本季表現

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (5) 日公告 10 月合併營收，達 2.76 億元，月增 27.52%、年增 54.52%，創下歷史新高，全新表示，受客戶需求增加，手機新品也帶動射頻元件(RF)、VCSEL 動能提升，預期第 4 季動能延續，營運表現將加溫，並看好明年 5G 手機將持續帶動成長。

全新前 10 月合併營收 20.64 億元，年增 17.79%。

展望本季，全新預期，客戶需求仍維持高檔，對明年樂觀看待，將有三大動能帶動成長，包括 5G 手機數量提升、Wi-Fi6、ToF(飛時測距) 安卓手機滲透率提升等。

全新表示，從客戶需求看來，動能可延續至明年第 1 季，明年 2 月世界行動通訊大會 (MWC) 上，各安卓手機品牌都會推出 5G 手機搶市，已有部分廠商需求浮現。

全新第 3 季合併營收 6.98 億元，季增 12.7%，年增 24.9%，毛利率 40.91%，季減 0.51 個百分點，年增 4.26 個百分點，營益率 27.43%，季增 1.32 個百分點，年增 9.15 個百分點；稅後純益 1.53 億元，季增 6.25%，年增約 1.26 倍，創近 13 季新高，每股純益 0.83 元。

全新前 3 季累計營收 17.88 億元，年增 13.61%，毛利率 41.75%，年增 4.13 個百分點，營益率 25.9%，年增 2.56 個百分點；稅後純益 3.88 億元，年增 21.73%，每股純益 2.11 元。