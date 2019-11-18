台商回台拉升廠辦需求 憶聲將開發4000坪大基地興建兩座廠辦

台商積極回流帶動廠辦需求，除建商華固 (2548-TW)、新潤 (6186-TW) 等積極投入雙北市立體化廠辦開發案，在桃園中壢的憶聲 (3024-TW) 今(18) 日也明確指出，位於中壢工業區的 4000 坪基地將循獎勵開發為 A、B 兩棟廠辦，市場預估，完成後將能提供萬坪以上的廠辦空間。

憶聲對此活化資產規劃，已初步完成建築設計，發言人許文堂指出，由於中央政府公布第 4 季非都市計畫工業區立體化獎勵方案，在新獎勵措施完成後，憶聲也積極尋求循新法令取得容積獎勵，並修正原規劃再取得建照。

許文堂說，憶聲位於中壢工業區的 4000 坪基地將循獎勵開發，預計取得容積獎勵後，容積率可由原來的 300% 提升為 400%，預計為 A、B 兩棟廠辦，A 棟規劃為 17 樓廠辦、B 棟設計為 11 樓的廠辦空間，預計在明年取得建照並且由 B 棟開始興建。

憶聲內部對於此活化資產開發案高度重視，由於基地位於一高交流道出口，估市場廠辦需求將加速由北市向外擴散到五股、三重、新莊甚至到中壢，憶聲內部組織也更改成物業管理、家電品牌及電子事業三大事業部門同步營運，預計三大事業部都能有獲利績效。

在台商回流帶動的需求之下，科定 (6655-TW) 加速進行新北市知識產業園區的企業總部立體化方案，並爭取獲新北市政府容積獎勵方案，科定此企業總部興建案，預計明年第 1 季動工，投資金額 9 億元，預計 2022 年完工。

新北市政府工業區立體化容積獎勵，除與中央立體化方案同步的「新增投資」獎勵 15% 及「能源管理」獎勵 5% 外，新增設置「營運總部」的 5% 容積獎勵，合計容積獎勵上限 20%，科定此新北市企業總部規劃，拿到 20% 頂級容積獎勵。

科定位於新北市的知識產業園區企業總部興建案，經獎勵容積後，將興建地下 4 層、地上 15 層新廠辦大樓，地上總樓地板面積擴充後，將達 1.1 萬平方公尺，科定預計使用其中 4 層樓。

在建商方面，華固手中目前在雙北市已增至 5 處純辦、廠辦案，總銷金額將達 230-240 億元，依照華固過去在非住宅類產品市場的興建、銷售時程完工後一年完銷估算，這 5 個純辦、廠辦開發案，將可賣到 2023 年。

華固目前在雙北市已增至 5 處純辦、廠辦案案，其中純辦案包括台北市的北士科兩案、內湖五期一案，廠辦則有新莊加上日前取得的北市中和區中原段建地，預估合計總銷金額將達 230-240 億元。