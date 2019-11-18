台鐵與工會簽訂團協 林佳龍：有助改革、不輕易罷工

歷經 30 年、297 次會議，台鐵今（18）日宣布，與台灣鐵路工會達成協議，在交通部長林佳龍、勞動部長許銘春共同見證下，簽訂團體協約。林佳龍表示，這是勞資關係重要的里程碑，團協將有助台鐵改革，勞方也不會輕易罷工。

台鐵指出，今年 7 月底與工會第 297 次會議中共通過 57 條條文，今日簽訂團體協約，由台鐵局長張政源及鐵路工會理事長張文正代表簽約。

林佳龍表示，過去台灣從威權走向民主，對工會較打壓，現在在良好的法令基礎下，可望落實勞動權益的保障，未來勞資關係會更加和諧，勞方也就不會輕易罷工，這是很重要的里程碑。

許銘春表示，企業永續經營，首要照顧的就是員工，但台鐵情況特殊，且受限於國營事業，不像一般工會簽訂團協容易，歷經 30 年，過程有許多歧見與溝通，是相當難能可貴的團協。

本次團體協約可分為三大重點，包括與員工息息相關的工作班制、休假請假及投票日出勤。

一、工作班制由各業別依業務特性及勞基法第 30 條規定進行勞資協商，訂定更優於勞基法規定的工作時間。

二、休假、請假從優：台鐵員工一體適用勞基法與勞工請假規則，惟其它法令 (如：公務人員請假規則) 有較優規定，從優適用。

三、投票日出勤工資從優給付：輪班制人員及乘務人員投票日出勤 8 小時以內加給 1 日工資。