IMD世界人才報告我國排20 進步7名 吸引及留才仍有進步空間

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (18) 日發布 2019 年 IMD 世界人才報告(IMD World Talent Report 2019，在 63 個受評比國家中，我國排名第 20 名，較去年進步 7 名，在亞洲排名第 3 名，僅次於新加坡、香港，但優於日本、韓國及中國，國發會主委陳美伶表示，綜觀整體表現皆有進步，惟吸引及留住人才仍為有改進空間的項目。

IMD 將人才報告指標分為人才準備度、吸引與留住人才、投資與發展人才等 3 大類，台灣今年在 3 大類指標中都較去年進步，分別為第 12、29、24 名，進步 15、3、1 名。

國發會主委陳美伶表示，在人才準備度方面，今年排名第 12 名，較去年進步 15 名，主要是教育評比 (PISA 國家研究中心) 排名第 2，僅次於新加坡，學校重視科學教育 (採計 STEM 領域大學畢業生占比) 達 33%，排名第 3，僅次於德國、新加坡，顯示近年適性教育及大學學生在 STEM 領域專業能力的培育，有所成果。

陳美伶指出，政府推動新南向政策也有所成果，外籍大專以上學生移入排名上升至第 13 名，反映多元教育招生策略奏效，去年境外學生中有 51970 人為新南向國家學生，占全體境外學生 41%，年增 25.6%，未來也將推動評點機制，鼓勵在台畢業僑生留台工作。

吸引與留住人才指標則較去年進步 3 名，達 29 名，陳美伶指出，去年實施外國專業人才延攬及僱用法，加上政府推出相關留才措施，如增設海外攬才子女專班、推動雙語國家政策、簡化外籍人才來台申辦作業等，讓對外籍技術人才的吸引力及人才外流等 2 項有所進步，但仍排名 48 及 46 名，為弱勢指標。

陳美伶進一步指出表示，吸引及留住人才仍為有改進空間的項目，未來將持續檢討鬆綁專業人才引進與移民相關法規，並推動新經濟移民法 (草案) 立法，日前推動的外國專業人才攬才及僱用法實施後，也已發出 470 張就業金卡，期盼能吸引與留住更多人才，充沛人力資源。