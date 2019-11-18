桃機第三航廈完工期估再延1年 主體工程預算仍短差百億元

桃園國際機場第三航廈主體工程一再延宕，變更設計等問題引發立委關切，桃機公司董事長王明德今 (18) 日表示，相關單位仍在檢討設計，預計明年 2 月底定案，若明年順利動工，第三航廈完工期將再延後 1 年，不過，根據建商評估行情，主航廈工程目前預算仍短差 100 億元。

立法院交通委員會今日針對桃機明年度營業預算進行審查，多位立委關切桃機第三航廈變更設計、何時完工等問題，王明德指出，目前正在請相關單位檢討設計，調整尚未完全定案，預計明年 2 月底有結果，如果主體工程順利在明年動工，第三航廈完工期將再延後 1 年。

行政院今年初同意第三航廈完工期從 2020 年底延至 2023 年底，2024 年初試營運。立委葉宜津批評桃機第三航廈工程好高騖遠，當初開了國際標、設計也很漂亮，但最後標不出去、工程進度一延再延，甚至面臨變更設計，對國際設計師來說相當不尊重。

王明德指出，由於桃機是國門，第三航廈設計細節上在審查過程標準較高，包括風洞實驗及結構外審等都比現有法規嚴格，而過去在設計過程中未控制好預算、成本等，才導致發包不出去，除了工法、材料等問題，再加上政府推動前瞻計畫、台商回台等政策，營造廠的工作量相對變大，因此，風險大、利潤不夠會導致廠商不願投標。

立委林俊憲進一步追問桃機第三航廈工程預算差多少？王明德表示，目前總預算約 789 億元 (包含軟體)，硬體部分的主航廈預算約 448 億元，根據互助營造、達新工程評估行情，仍短少 100 億元，但由於並無任何一間公司投標，因此不到最後無法了解實際差額，不過，互助營造因得標桃園捷運工程後，已表示無能力投標第三航廈主體工程了。

桃機第三航廈建築由知名英國設計團隊 Rogers Stirk Harbour+Partners 得標，設計在機場內融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，興建經費在今年 1 月由 747 億元追加至 789 億元，但仍在今年 6 月第三度流標，桃機公司日前已與設計團隊達成共識，屋頂設計將簡化，原本波浪造型改為平頂，大片玻璃天窗也取消，以降低工程難度。