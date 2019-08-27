雲品婚宴銷售添新動能 進軍日本、峇里島海外婚禮市場

連鎖飯店集團雲品 (2748-TW) 今 (27) 日宣布，旗下「君品 Collection」進軍海外婚禮市場，將新增設海外 16 處據點，包括日本鳥取 Primrose Garden 和 15 家峇里島頂級飯店業者均是合作對象，雲品董事長盛治仁看好，明年宴會相關營收可占 15%，有助進一步提升營益率。

盛治仁表示，婚宴市場就是飯店業的新破口，君品 Collection 今年接單量上看百場，隨著增加海外婚禮服務，看好明年相關營收可占 15%。

雲品此次合作的海外據點包括有峇里島頂級度假飯店麗思卡爾頓 (Ritz Carlton)、寶格麗 (Bvlgari)、四季酒店 (Four seasons)、六善 (Six Sense)、悅榕莊 (Banyan Tree)、瑞吉酒店 (St.Regis)、W 酒店 (W Bali) 和康萊德 (Conrad) 等國際頂級連鎖酒店，以及日本鳥取 Primrose Garden。

雲品統計，館外餐飲每年有超過 2400 對新人舉辦婚宴，締造近 11 億元的業績，雲品總經理丁原偉進一步指出，Collection 平台今年以來已接單 50 幾場，其中 85% 是婚禮、15% 是尾牙，訂單能見度已到 10 月，由於宴會業務純益率可達到 20%，樂觀看未來獲利貢獻幅度會更大。