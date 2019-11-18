科定提升Q4旺季營運 全年營收拚追平去年25億元

木材裝潢建材廠科定 (6655-TW) 積極提振中國市場銷售，下半年起以促銷價格策略搶攻市場，改善在中國銷售成長趨緩的狀況，第 4 季進入市場需求旺季，目標力拚全年營收可追平去年全年 25.46 億元。

科定今年前 3 季營收 18.31 億元，毛利率 49.36%，稅後純益為 9205 萬元，每股純益為 1.37 元，第 3 季也完成上市以來首度現金增資籌資，發行 9000 張現增股，以每股 40.2 元發行，完成募集約 3.62 億元資金。

不過，科定已決定撤銷，原獲准發另擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 8000 萬元籌資案。

科定主管指出，科定發債籌資案將在半年後重新評估，並再另行申請。

至於整體業績發展，科定前 3 季營收約 18.31 億元，與去年同期相當，雖然 10 月營收 2.05 億元，月減 12.03%，年減 9.54%，前 10 月營收 20.36 億元，較去年同期衰退 0.66%，但第 4 季進入裝潢市場旺季，也力拚業績向上，全年營收目標追平 2018 年的 25.16 億元。

科定目前在中國百大城市銷售據點有 52 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求，據指出，科定以「KD」的品牌在中國市場投入行銷費用，並打出知名度，不過科定想進一步在中國開發電商模式經營型態進行並不順利，公司目前也在另想辦法取得業務突破。

科定去年 11 月 28 日上市掛牌，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%。