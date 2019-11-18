〈國泰金法說〉居高思危？國壽連三季減碼海內外股票近千億元 續加碼債券

美股台股雙創新高，壽險業居高思危減碼股票落袋為安，國泰人壽連續三季減碼股票，減碼台股約 570 億元、也減持海外股票 350 億元，合計今年前 3 季股票部位達 920 億元，逼近千億元水準，國壽表示，減碼非看空股市，而是為實現獲利並趁機「留強汰弱」；相較減碼股票，國壽也連 3 季加碼債券，加碼額度 1390 億元。

國泰金 (2882-TW) 今 (18) 日舉行第 3 季法說，核心子公司國壽截至今年前三季總投資金額達 6.26 兆元，其中股票部位包括台股與海外股票同步減碼，其中台股占總投資金額約 6%，金額約 3750 億元；海外股票部位比重約 5.6%、金額約 3500 億元，兩者投報率約 7.7%。

國壽持有台股市值至 9 月底止約 3790 億元，較今年第 1 季減少 550 億元，如果加上台股今年漲幅，估國壽約在今年第 1 季就開始實現獲利並調整持股部位；至於海外股票市值約 351 億元，降至近 7 季來新低。

相較股票今年以來持續減碼，債券投資部位則連 3 季加碼，加碼額度 1390 億元，其中海外債券今年以來加碼額度達 4010 億元。

國泰金總經理李長庚表示，國壽投資策略向來「選股不選市」，今年以來投資實現獲利與收益都還不錯，強調減碼股票並非看壞台股，而是趁年底前實現獲利，並適度調整一些不理想的股票部位。

國壽表示，至今年 9 月底止，國壽在採用覆蓋法的公允價值 (FVTPL)、公允價值 (FVOCI) 等金融資產，受惠投資海內外股票與債券，推升未實現獲利由負轉正，從去年底的負 731 億元回升至 999 億元。

觀察國壽資產配置，今年前 3 季包括國內外股票、保單放款與房貸部位都較去年減少，債券部位則逆勢增加。

國壽資深副總林昭廷解釋，股市減碼主要是考量第 3 季來到相對高點進行汰弱留強，今年前 3 季約認列 237 億元股息，較去年同期 230 億元增加，未來新錢進來將持續增加固定收益部位，增持國外投資固定收益方向不變，並按季檢視市況調整，收益率好就提高配置比重，但像現在收益率差就會減少配置。