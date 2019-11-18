〈嘉基轉上市〉明年逆風因素排除 雙動能推升營收年增2成 獲利將更優

嘉澤 (3533-TW) 轉投資的高速連接線束廠嘉基 (6715-TW) ，明年受惠陸系筆電客戶重啟出貨、資料中心光通訊新品出貨，加上費用、所得稅恢復正常，法人估，明年營收可望年增 2 成，獲利增幅更將優於營收；嘉基預計 12 月 12 日轉上市。

嘉基總經理羅偉仁表示，今年陸系客戶在 Docking Station 產品設計時間較長，導致傳輸線出貨遞延，但近期已重啟出貨，預計到明年第 1 季量會逐漸增加，目標出貨要追上第 2 大的美系筆電客戶。

目前嘉基客戶涵蓋全球前 3 大筆電品牌，其中 2 大美系筆電客戶，營收占比分別為 5 成跟 10-15%，陸系筆電客戶則佔約 5%。

而嘉基明年另一成長動能則來自光通訊應用，羅偉仁指出，目前已經打入美系網通業者的資料中心光通訊傳輸線、Thunderbolt 光纖傳輸線 ODM 業務，預計明年 3-4 月開始出貨。

且該美系客戶資料中心除了自用外，也有銷售，依照嘉基預估，明年光通訊產品的營收佔比可望由今年不到 3%，提升至 1 成以上，法人估，在筆電客戶重啟出貨、光通訊新品挹注下，嘉基明年營收成長幅度可望超越今年，上看 20%。

而在獲利方面，嘉基今年為籌備上市，預先提列較多的營業費用外，所得稅也因為未分配盈餘稅較多、提列五險一金，稅率來到 30%，但預計相關因素明年都將排除，稅率可望回到 22% 左右，獲利不僅將重返成長，增幅更可望優於營收。