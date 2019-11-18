文華東方買主盧啟賢 傳將收購信義區D1、D3土地 加大投資台灣力道

日前，由於收購台灣指標飯店台北文華東方酒店，在台港商界嶄露頭角的香港商人盧啟賢 (Calvin Lo)，交易案曝光後引起市場議論，據悉，盧啟賢對台投資腳步未停歇，收購文華東方酒店後，消息人士透露，盧啟賢計畫以每坪 463 萬元收購台北 101 對面的 D1 與 D3 土地，共 2600 坪土地，交易金額將達 120 億元以上，可望再掀台灣資產收購旋風，也顯示其投資台灣的企圖心。

消息指出，盧啟賢作風低調，最近看中台灣精華區土地，規劃思考更多投資與發展，並計畫持續積極在台投資。

消息人士透露，今年八月起，盧啟賢就針對台北信義區 D1 和 D3 地塊，共 2600 坪面積土地進行收購談判；今年九、十月間，盧啟賢與律師也到台北進行地段評估。

消息指出，盧啟賢正計畫插旗全台最精華土地，過去數個月陸續和富邦金 (2881-TW) 與其代表的多位所有人進行交涉，預計以約每坪新台幣 463 萬元金額收購 D1 與 D3 土地，交易將在 2020 年一月完成，將再掀起全台土地、資產收購旋風。

事實上，信義區 D1 和 D3 話題不間斷，從幸福人壽前董座掏空案，到連鎖超市霸主林敏雄擊敗殯葬王龍巖 (5530-TW) ，以溢價 9.55% 強奪 D3，證明這塊土地的精華價值，只是所有權人眾多、面積細碎，以 D1 為例，地點位在信義路五段和莊敬路口、台北 101 對面，產權複雜，富邦集團花了近 8 年整合完畢，更創每坪 929 萬元的整合最高單價。

富邦金也一度將土地租給運動品牌 adidas 作為籃球場，因此該區土地才有「全台最貴籃球場」稱號，整合完畢後，富邦金旗下的旅館管理顧問公司 (富邦旅管)，也將與國際酒店集團瑰麗酒店 (Rosewood) 簽訂委託管理合約，將在 D1 引進瑰麗酒店。

台灣近年觀光人數逆勢成長，台北信義區飯店業三強鼎立局面，此案曝光後，勢必遭受衝擊，台北君悅酒店、W Hotel 與寒舍艾美，都已積極備戰，迎接凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz) 進駐，信義區飯店業將迎來數年來強度最高的洗牌局面，也反應精華區土地、資產市場的活絡與動能。

此次土地收購完成後，盧啟賢在台灣投資腳步仍不停歇，未來投資物件、商品與規模將同等程度，以國際頂尖品牌為目標，除投資也積極建設，藉此互相增強投資效益。

熟知盧啟賢的商界人士指出，盧啟賢顯然想加大投資台灣的力道與密集程度與野心，是多年來市場少見。

隨著美中貿易戰與香港事件發酵，未來國際局面怎麼推演與發展，經濟學家恐怕也無法解答，盧啟賢持續投資，後續市場都在看。