華碩印度電競市場傳捷報 市占目標衝4成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 海外市場銷售再傳捷報，第 3 季印度電競筆電市場拿下近 3 成市占，預期在新品、賽事帶動下，第 4 季市占將進一步攀升至 40%，未來也將擴大布局印度市場，將以每月擴展 7-10 家直營旗鑑店的速度，目標 2020 年底前展店至 200 家門市。

華碩表示，根據市調機構報告顯示，今年上半年印度筆電市場整體衰退 19%，但華碩在新品、電競賽事助攻下，上半年銷售逆勢成長 32%，成當地唯一年增突破 3 成的品牌，第 3 季在電競筆電市場中也拿下近 3 成市占，已連 6 個月拿下銷售冠軍。

展望未來，華碩表示，將積極在印度增設實體店面，預計將以每月 7-10 家直營旗艦店的擴展速度擴張，目標 2020 年以前展店至 200 家，下半年整體筆電年成長率將突破 60%，目標拿下印度電競筆電市場 40% 的市占。

華碩今年在全球陸續推出 ASUS ZenBook 13、14、15 系列筆電，ASUS ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook Duo 雙螢幕觸控螢幕筆電，以及全新 ROG 系列電競筆電等，並積極參與如 ESL One 等國際電競賽事，皆有助於推升華碩品牌市場知名度及消費者好感度。