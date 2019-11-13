〈華碩法說〉貿易戰+CPU缺貨影響 Q4營運估下滑

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說會，展望未來，財務長吳長榮表示，第 4 季仍受美中貿易戰不確定性影響，將積極管控出貨和庫存，預期將影響出貨量與營收，加上 CPU 供貨也有不確定性，預期第 4 季表現將較第 3 季略減，其中預估個人電腦將持平或季減 5%，零組件則將季減 5%。

吳長榮表示，受歐洲及亞太市場出貨動能優於預期，電競產品及筆電需求強勁，加上認列原物料跌價損失的迴轉利益，帶動品牌整體第 3 季營運優於預期，未來將持續推動新品循環、舊機種去化，並改善產品組合，預期對營運有正向影響。

展望第 4 季，吳長榮指出，產業仍受美中貿易戰等短期因素，將積極管控中國出貨、庫存，預期出貨、營收皆會小幅下滑，另外英特爾 CPU 處理器供貨問題，也是短期營運較大風險。

吳長榮表示，預期第 4 季出貨表現，個人電腦將持平或季減 5%，零組件則將季減 5%。

華碩今也公告，為創造更大價值及擴展營運範疇，決議將由謝明傑及許祐嘉接任開放平台事業群共同總經理，並成立智慧物聯網事業群，由張權德及許祐嘉擔任事業群共同總經理，針對智慧製造、智慧醫療、智慧城市等方面發展。

另一方面，華碩耗時 2 年打造的新企業總部立功大樓今正式啟用，也獲頒美國建築白金級綠建築認證。