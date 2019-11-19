濫用市場優勢 傳南韓監督機構將調查Naver、谷歌

南韓政府在週二 (19 日) 表示，南韓的反托拉斯監督機構將組成一個新的特別工作小組，以調查本地和外國大型科技公司的不正當商業行為。同時，南韓當局也指出，LINE 母公司，同時也是南韓最大入口網站 Naver (035420-KR) 可能將是第一個調查的對象。該公司股價聞聲下跌了 4.48%。

該新的調查團隊將由南韓公平貿易委員會秘書長 Kyu-ha Chae 領導，將分別針對線上平台、行動服務和知識產權等類別進行調查研究。

Chae 表示，該團隊將仔細調查一些據稱透過平台促進業務擴展，同時確利用市場優勢地位阻止其他競爭對手進行公平交易的線上公司。

南韓 FTC 也表示，已經向 Naver 發送了一份審查報告，表明該公司似乎濫用其優越地位來排斥競爭者，將自家的購物及房地產服務，於搜尋引擎當中置頂，卻沒有明確告知用戶那些為「廣告」內容。

根據該國的《公平貿易法》，濫用其主導市場地位的公司可被處以最高 3% 的相關銷售額的罰款。目前， Naver 在搜索引擎的市場占比超過 70%。

另一方面，有業內專家表示，特別調查團隊的下一個目標很可能是谷歌 (GOOGL-US)。團隊中線上平台小組將監控此類大型入口網站，調查是否有歧視性或排他性，進而控制上下遊的市場。

調查團隊懷疑，谷歌濫用 Android 操作系統的主導地位來排擠其他的運營商。該公司曾被指控強迫韓國手機遊戲開發商和零售商只能在 Google Play 商店中發布應用程式。