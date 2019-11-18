【運達投顧】短多啟動本週都是反彈波

◆盤勢分析

台股今天站上 10 日線代表短多已經成型，本週三是台指期結算預計權值股這兩天會開始啟動，台股是否可以再創波段新高有幾個關鍵要留意，重點分析如下：

1. 上週五美股四大指數全都創歷史新高，主要是因為美國白宮經濟顧問庫德洛表示，中美兩國正通過電話緊密聯繫，雙方談判已進入最後階段，或很快便可以達成貿易協議但強調磋商尚未結束，中美兩國首階段貿易協議，不一定要由中美元首親自簽署，可以由部長級別官員簽署。美中貿易協議「接近」達成，此一利多讓美股仍持續維持多頭續強，接下來本週要注意的觀盤重點，就如上週我們在此提示的亞股是否轉強是重點，既然美中貿易協議即將有完成的機會，那麼陸股就必須要有表態，這樣才可讓全球股市多頭的結構能持續走輪漲。上週五因香港動亂事件拖累陸股，但陸股也不宜在此跌破這兩個月的低點，因此本週在國際股市結構上的重點應放在亞股的走向，南韓股市在上週五已經再創 6 月以來的新高，補漲的走勢已經浮現，若此時陸股也可以出現上漲，那麼亞股都有機會再往上挑戰高點。

2. 本週三是期貨結算，外資從 11 月初台股創波段新高後外資就開始逢高獲利調節，多單從 6.1 萬口到昨天只剩下 4.5 萬口，未來這兩天因接近期貨結算所以預計多單還會縮減，但外資縮減多單只是單純高檔獲利還是要將資金匯出，這一點就必須就新台幣的走勢來做研判。新台幣近期因為漲太多了所以出現貶值，但從 30.3 貶到 30.58 幅度並不大，加上美元近日升值到 98 元附近後並沒有進一步的升值，而人民幣近日來到 7 附近也維持區間，所以只要新台幣沒有再出現大幅貶值，預計週三期貨結算後新的倉位佈局才是觀盤重點。摩台未平倉口數目前約在 24.5 萬口，並沒有隨著台指期多單出現明顯縮減的現象，所以週三過後外資的期貨多單若可站回到 5 萬口之上，那麼這波的多頭還有機會延續到月底摩台結算，是以籌碼面上仍是有利台股續攻。

3. 上週我們就技術面來研判台股本週是否有拉高結算的機會，從上週前半週指數守穩月線多頭不變，到週五跳空站上 5 日線並且收盤突破 11/12 高點 11520 點預告短底完成，今天更突破 10 日線代表短多已經開始啟動，現在唯一美中不足的是成交量並沒有擴大，但換個角度想這裡若量能放大是否也代表有解套的賣壓出籠，所以量能溫和放大對台股續攻有利，而且週三結算預計明後兩天台灣 50 會開始發動權值股表態成交量自然會放大，所以週三附近台股仍有挑戰前高 11668 點的機會，目前的操作策略仍是掌握低檔股多方操作，尤其與 5G 相關概念股預計會有表現空間。

※以上內容由蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。