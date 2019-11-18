多頭再闖11600？緊盯香港情勢與兩關鍵

美股道瓊指數衝上 28000 點，再寫歷史新高，為台股多頭掠陣? 台股多頭將有機會順勢再闖 11600 關卡? 在本周三台指期結算前，多頭仍居優勢地位，不過外資台指期淨多單部位也有持續獲利下車跡象。指數要闖 11600 點關卡，電子三王與新台幣匯率將是 2 大關鍵，同時還要留意香港情勢變化。關鍵點位為 11517、11559、11588 點。

台股今日如趁勢開高，11559 點必須站穩，只要進入 11588 點，即進入 11600 點關卡攻防區，收過 11606 點才可視為 11600 點關卡收復。台股要再改寫今年新高，還有 11637、11661 關鍵中途站需要收復。但台股如多頭攻勢受到香港情勢與亞股干擾，11559 點未能站穩，需提防回測 11517 點，下方 11483 點為 11500 點關卡護城河，不宜失守。否則回測 11448 點，仍需提防進入月線攻防戰。

儘管美股道瓊指數再創新高，但亞洲股市仍難擺脫香港情勢干擾，而在台股部分，短線牽動指數的主要關鍵，仍是外資態度。而新台幣匯率只要能站穩 30.5 關卡，不再貶破，熱錢仍可望續留台股。電子三王部分，在指數能否再攻高之際，或回測防守月線之際，戲份都更加吃重。

台股本周的重頭戲為台指期結算，在結算前，多方穩操勝券，不過外資顯然也持續調節獲利的多單倉位，台股的關鍵轉折，仍將落在台指期結算前後，新的佈局動向。

在個股部分，如指數持續衝高，則外資關愛股與權值股將一馬當先，但如指數維持月線上高檔震盪，中小型股較有機會。在財報部分，第三季財報已全數出爐，台股至明年三月底前，進入財報空窗期，只要大盤維持多方控盤格局，投資人只要抓各族群輪動節奏，中小型股將較有表現機會。訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)