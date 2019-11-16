遭指控非法吸金 龍巖：與不法行為無關 已交檢調調查

殯葬禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 今 (16) 日發布重大訊息指出，前經銷商負責人及其旗下業務人員與客戶間傳出鉅額資金往來事件，已進入司法檢調程序，龍巖已委任專業律師處理，且媒體所指的 3 億元商品交易，也非龍巖商品，與龍巖無關；龍巖的客戶服務及銷售不受影響。

龍巖聲明指出，報導所指 3 億元交易非龍巖銷售商品，交易對象也不是報導所指述內容，是前經銷商「龍智實業有限公司」負責人吳祥志及其業務員曾小樺等人個人所招攬投資或借貸行為，與龍巖無關。

龍巖指出，龍巖向來以嚴苛的高標準來進行營運管理，經銷商與其業務人員若有任何危及公司或客戶權益，一律嚴送法辦，絕不寬貸。

龍巖表示，聽聞此違法行為後，已立即主動將相關事證交檢警調查，並委請律師依法提出告訴，未來將全力協助司法機關進行後續偵查，儘速將涉有不法的人員繩之以法，以維護客戶權益。

龍巖強調，經調查後業已終止與「龍智實業有限公司」的經銷契約，原經由其締約的客戶相關服務由其他經銷商承接，目前已完成交接，另龍巖全台約 50 家經銷商共備置 1000 名以上業務人員，對龍巖銷售業務及客戶服務都沒有影響。

龍巖重申，公司戮力經營，優化商品、提升服務品質、恪守規範、謹慎投資，已建立良好的商譽以及雄厚的公司資產，謀求公司、客戶、股東共利皆贏的地位。

龍巖今年前 3 季營收 34.7 億元，毛利率 69.57%，稅後純益為 19.28 億元，年增 4.91%，每股純益為 4.59 元；龍巖日前也決議全數處分手中投資的彰銀 (2801-TW) 持股 39.1 萬張，預估處分利益達 35 億元，已有鉅額交易出脫的動作。