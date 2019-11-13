〈三星談5G〉韓5G用戶數逾400萬 ARPU值提高20% 三星點出三個關鍵

三星今 (13) 日首度在台舉辦「贏戰 5G 星未來」並分享發展 5G 成果，三星中國研究院長張代君表示，韓國推行 5G 後 7 個月內，用戶數逾 400 萬戶，其中關鍵在覆蓋率、較吸引人的資費及 5G 補貼政策，也因導入 5G ，更帶動 ARPU 值 (每用戶平均收入) 提升 2 成。

張代君表示，韓國 5G 註冊用戶達 400 萬戶，是 4G 用戶數的 2.5 倍，其中 25.8% 使用 2 個通訊設備、68% 為嘗試 4K 內容的重度用戶，而帶動用戶數倍增有 3 大關鍵，包括 5G 覆蓋率涵蓋 85 個城市、相比 4G 有更吸引人的資費及 5G 貼補政策。

台灣三星行動資訊事業部副總陳啟蒙指出，消費者最在意 5G 的品質、價格與 4G 服務差異性，價格部分，三星與韓國系統業者一同合作，推出「無痛」方案，如延長分期付款時間、換新機優惠等，提升 ARPU 值。

NCC 委員郭文忠表示，5G 網路陸續在全球多國商轉，台灣將在下個月啟動 5G 頻譜競價，政府規劃未來 3-4 年藉由 5G 推展虛實合一、產業創新等，此外，為讓產業蓬勃發展，延長 5G 使用期線、調降頻率使用費、放寬三共 (共頻、共網、共建) 規則，力拼明年年中即可開始提供 5G 服務。

郭文忠指出，台灣民眾已習慣使用網路，台灣 4G 網路滲透率 124%，其中 4G 吃到飽用戶 44%，每人平均每月使用量達 35GB，全球排名前 2 名，將更有利於 5G 發展。