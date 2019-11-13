道瓊指數收盤完全持平 5年來首見

道瓊工業平均指數週二 (12 日) 創下 5 年來首見完全持平的收盤價，讓道瓊指數無法創下 2019 年的第 10 次新高紀錄。

道瓊工業平均指數收盤報 27691.49 點，這是 123 年歷史的道指 2014 年 4 月 24 日以來完全零漲跌幅收盤水平。標準普爾 500 指數上漲 5 點或 0.16%，收報 3091.84 點，接近 11 月 8 日創下的歷史高點 3093.08 點。納斯達克綜合指數上漲 22 點或 0.26%，收於 8486.09 點，超過之前的歷史收盤價。

收盤完全持平，就像道瓊指數週二呈現的那樣，是非常少見的結果；在 2014 年之前的那次要再往前追溯 12 年。根據 Dow Jones Market Data，道瓊指數上次出現創下新高後收盤持平是在 1994 年。

根據《Motley Fool》引述 Samuel H. Williamson 和 MeasurementWorth 的數據，道指在 2001 年之前比較容易收盤持平，這主要是因為當年紐約證券交易所 (NYSE) 決定轉換為十進位制報價系統，讓投資人可以用最小至 1 美分價格交易，而不再是採用 8 分之一或 16 分之一美元方式計價。

週二美股投資人焦點都集中在美國總統評普總統的演說上。他在曼哈頓中城的紐約經濟俱樂部說，「重要的第一階段」貿易協議可能很快達成，但他並未透露任何細節。中美之間的事態發展最近一直是美股的主要催化劑。