〈熱門股〉創見明年優今年 庫藏股奏效股價創15個月新高

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 上市以來首度實施庫藏股，加上第 4 季營運將優於第 3 季，明年也會比今年好，庫藏股護盤奏效，吸引買盤進駐，外資周三 (13 日) 大買逾 1400 張，總成交也爆量達前一交易日的 4 倍多，周五 (15 日) 終場收在 74.8 元，創近 15 個月新高價，股價周漲約 9.7％。

展望本季，創見董事長束崇萬表示，由於 NAND Flash 與 DRAM 價格相對持穩，且旺季備貨需求仍在，營運可望優於第 3 季，明年在價格持續改善，且 5G 需求啟動下，看好整體營運將優於今年。

對於記憶體價格，束崇萬看好，DRAM 與 NAND Flash 歷經過去一年多的跌價，循環週期將至，差不多快進入價格反轉時期，估明年價格可望反彈走揚。

為維護公司信用及股東權益，創見董事會決議，從 11 月 8 日起至明年 1 月 7 日，自集中交易市場買回 3000 張庫藏股，買回區間價格為 49 至 97 元。

創見第 3 季稅後純益 5.36 億元，季增 24.6%，每股純益 1.24 元。前 3 季稅後純益 13.33 億元，年減 21.17%，每股純益 3.09 元。