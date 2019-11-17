〈台股多空拔河攻略〉不會一路牛市 投資4種標的可當避風港

台股在連創 29 年新高後，上周指數起起伏伏，加權指數最終收在 11525 點，單周跌 53 點，周線終止連 4 紅，由於指數仍處在高檔，且資本市場本來就不會一路牛市，行情震盪時，更應該居高思危，法人建議，投資還可以選擇：一、優質高殖利率股；二、金融股特別股；三、債市或債券基金；四、平衡型基金等，都是可以「抗跌保本」的避風港。

◎高殖利率股

資本市場其實也很「無常」，在股市震盪，甚至擔憂市場反轉時，定存固然保本，但是低利時代，不但利率低，若提前解約，還會損失約兩成的利息。因此，「存股」成了投資首選，對存股族來說，當然都知道要選「高殖利率股」，但殖利率多少算高殖利率？分析師建議，最好近 5 年平均維持 5% 以上，雖然台股已萬點多時，仍要堅守 5% 的基本門檻。

此外，「穩健獲利」的高殖利率股也是選股重點，獲利穩定性可以用 ROE(股東權益報酬率) 來判斷，條件以近 5 年平均 ROE 大於 15% 為基準，公司若具有獨佔利基或具龍頭地位更佳。

◎金融股特別股

除了高殖利率股，在市場震盪的時候，金融股特別股股價往往不太受大盤賣壓的影響，因為台灣金融股違約的機率很低，再加上特別股本質上非常類似債券固定的配息比率，存股族的朋友除了選擇股票之外，也可以搭配銀行特別股來平衡股市波動風險。

◎債市或債券基金

投資人平常就要保留部分現金在債券市場，既擁有比定存高的利息收入，而且隨時可贖回，利息又不打折扣，以免股市反轉時，手上沒有資金可投入。

債券和存款帳戶最大不同在於投資人可以在債券到期還本前把債券賣給第三者，但銀行存款帳戶不能轉讓給其他人，債券是可轉讓的借據，是具有市場流通性及移轉價格的有價證券。

債券大致分為政府債、公司債與金融債。不過由於債券交易額度高，較適合法人投資。

除了買台灣政府公債，一般散戶也適合投資債券型基金，債券型基金由於波動小，在資產配置中扮演避險角色，以降低整體資產的波動性，可追求穩定的報酬率。

◎平衡型基金

法人也建議，穩健型投資人可以運用全球組合平衡基金，所謂平衡型基金，是採股債平衡、多重資產組合投資策略因應，透過基金在股、債、匯市等多重資產的組合佈局，分散參與風險性資產投資機會的波動風險。

今年以來台股加權指數上漲 18.81%，台股平衡型基金平均績效達 21.85%，其中，復華傳家二號、復華神盾、野村鴻利等台股平衡型基金績效逾三成，打破一般人對於平衡型基金「漲不動」的迷思。

全球金融環境變化瞬間，維持正報酬是投資最大目標，群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出，在各國央行態度偏鴿之下，短期市場表現彈升，不過在政經趨勢還未明朗下，資產價格料仍波動難免，接下來的佈局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢，唯有完善資產配置、區別產業趨勢、精選標的和留意風險控管，方能有效趨吉避凶、穩中求勝。