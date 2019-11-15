華南銀行圓夢錢包讓您夢想更靠近

有句行銷老話這樣說，「每天叫醒我的是夢想」，但對於開文青咖啡店的小陳來說，這句話只對了一半。他少年時代就夢想能無時無刻浸淫在咖啡香中，但真正出社會後，他才發現工作只讓人生圓滿了一半，另外一半得靠理財。

茶米油鹽的現實人生顧好了，夢想才能保持動力；小陳在工作之餘，也想要妻子、房子、孩子、車子，但「四子登科」對現代人來說遠遠不夠，樂活退休是任何人在任何年紀都無法逃避的課題，而以上這些說穿了，就是需要更多「金子」，這時，就是理財派上用場的時候。

理財可以一鍵搞定 夢想無法一蹴可幾

說到理財，多數人直覺反應就是怕麻煩，甚或不知如何下手，而華南銀行推出的圓夢錢包之目標理財帳戶輕鬆解決以上煩惱。

只要登入華南銀行網路銀行，就能免費設置專屬圓夢錢包目標理財帳戶。圓夢錢包規劃有六個目標理財帳戶，分別代表六個夢想，除了包含結婚、子女教育、退休、購車、購屋這五個現代生活的基本盤外，最後還有一項「其它」。「其它」是華南銀行別出心裁的設計，是要藉此提醒客戶，各種責任攬上身的同時，也要把握機會「任性一回」，這項目底下，使用者或許想要環遊世界，或許想要爬遍天下百岳，而無論是上述的「四子登科」，或是背離常規的人生狂夢，或是要讓各種人生「小確幸」開花結果，想達到目標，需要的都是嚴謹的理財紀律。

華南銀行說明，「助人圓夢就是圓夢錢包目標理財帳戶存在的目的，但理想必須建築在現實上」。要如何為客戶輕鬆建立理財紀律，首先是定期定額投資，達到目標前，無論如何都不能放棄。理財可以一鍵搞定，夢想無法一蹴可幾，保持定期投資才能發揮複利魔力，達到積沙成塔的效益。

分成六個錢包目標理財帳戶的設計，讓人一目瞭然這場績效馬拉松，使用者差「終點線」還剩多少距離；之所以切割得如此精細，除了讓人意識到成果的累積，看見「夢想達成率」，也能達到警醒的目的，猶如過關打怪的進度表，當某一項目落後時，立時能進行資本重分配，讓夢想齊頭並進。

理財有目標，圓夢更踏實。

投研小組定期追蹤 最佳圓夢助攻手

假設選定的是「購屋」錢包，介面會先要求選填風險屬性，接著選擇達標後「要如何花這筆錢」，是每個月分期享用，或是一次性動用。接下來設定「終點線」，也就是預計達到目標的金額，預計花幾年時間跑完這場馬拉松，預期投資報酬率為何等等。

華南銀行不只為客戶做第一層守護，投研小組每週提供「全方位理財諮詢周報」，為使用者緊盯市場變化，同時，每週為使用者整理績效，方便追蹤投資成果，讓夢想行進的節奏更透明，追夢更順利。

燃燒棒球魂 先從定期定額基金開始

棒球，是台灣國球，二〇二〇年的東京奧運，你準備好燃燒熱血了嗎？在國際賽事上，看著中華健兒力抗四方勁敵，幫中華隊搖旗吶喊，絕對是二〇二〇年每個台灣人最值得為「粉身碎骨」的一件事。

但是⋯⋯旅費，準備好了嗎？

華南銀行推出以棒球為題材的小遊戲，讓客戶一邊玩棒球，一邊學理財。現在玩遊戲即可抽基金申購折扣優惠序號，獲取序號者在有效期間內，於華南銀行的網路銀行申購定期定額基金，輸入優惠代碼，即可享對應的手續費優惠。

定期定額基金最大好處就是可「平均成本」，一般散戶最喜歡在市場高點進場，最容易被套牢，市場殺到低點，又心慌慌不敢下手。制約於這樣追高殺低的心態，投資自然事倍功半，但定期定額基金可平均購買成本，無需考量進場時點，只要維持紀律，投資勝率自然大增，理財事半功倍。

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