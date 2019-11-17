〈台股多空拔河攻略〉四大變數觸發賣壓蠢動 短線鎖定具備這兩大特質個股

儘管美中貿易談判朝正向發展，但上週台股週線仍收黑作收，法人表示，目前盤勢處於高檔整理，須留意年底進入產業淡季、獲利了結賣壓、外資年底放假與總統大選，四大變數恐讓賣壓蠢蠢欲動引發盤勢震盪，短線可鎖定基期低、落後補漲個股。

台股上週在賣壓出籠與外資調節下週線終止連 4 紅，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖有獲利賣壓但承接力道也強，由於指數在相對高點，所以各族群呈現輪漲，包括基期過低或落後補漲等個股表現相對強勢。

廖哲宏指出，美中貿易戰讓部分有「去美化」與 5G 相關等產業獲利表現符合預期甚至超乎預期，但要注意的是，相關族群股價多已提前反映明年的利多，目前進場恐有追高風險。

廖哲宏分析，短線上基期較低或明年有轉機機會的族群，可望接棒成為年底領漲領頭羊；而長線仍看好與 5G 有關、去美化的長期受惠股，以及新的投資題材，例如如 miniLED 或者是跟 capex cycle 相關的族群，明年可望重返成長軌道。

富蘭克林華美投信也看好基期低的落後補漲族群，包括資料中心、光通訊等族群，先前台股驚漲時期股價表現平淡，近期可望啟動落後補漲行情，躍居盤面新亮點。

至於今年以來漲幅較大的電子權值股，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，電子權值股拉回整理後可望持續發展，以 5G 族群來說，包括通訊新應用與新產品明年發展展望趨勢不變，上下游相關供應鏈可望受惠。

郭修伸指出，第 3 季財報公布後，將使個股回歸基本面表現，而第 1 季展望仍樂觀，部分中小型股有本夢比的發揮空間，建議可審慎選擇估值低具表現空間的類股。

以技術面來看，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾分析，目前技術面雖仍偏多，但要慎防獲利了結賣壓，短期支撐可留意季線附近，近期除要留意美中貿易談判協議進度，以及 12 月外資陸續放假、明年元月我國總統大選，都可能觸發獲利了結賣壓出籠干擾盤勢。