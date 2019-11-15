可成明年上半年毛利率回升至30% 法人目標價上看345元

法人今 (15) 日出具報告指出，金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 營運擁三亮點，包括明年營運成本下降、汽車事業提供長期動能、5G 機殼事業推升產品均價與毛利率，綜效發揮下，法人估可成明年上半年毛利率將回升至 30%，故調升目標價至 345 元。

法人認為，可成庫存水位已逐漸恢復正常，且明年因今年資本支出減少，折舊費用將下滑，有效降低明年營運成本，汽車事業則因生命週期較長，業績較 3C 產品穩定，可望提供可成中長期的營運動能，惟初期營收貢獻有限。

法人表示，5G 是可成明年成長的主力，由於天線數量增加，需提供更佳的散熱需求，機殼複雜度隨之提高，銷售單價看增，且明年上半年 iPhone SE 2 問世，將支撐可成明年上半年營運，同時，法人預計，可成 2020 與 2021 年的手機出貨量皆較今年增加，在銷售單價、出貨量成長下，營收可望大幅成長。

整體而言，可成在庫存順利去化、產能利用率持穩，且生產良率改善下，毛利率回升速度可望較市場預期快，此外，2020 年的折舊費用減少，加上新產品重新定價，也有助提高毛利率，法人估，今年第 4 季、明年毛利率分別為 27%、33.3%，維持買進評等，目標價上看 345 元。