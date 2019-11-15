〈麗豐-KY法說〉營運可望逐季成長 本季每股純益維持4元以上

麗豐 - KY(4137-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望未來，總經理楊奇志表示，旗下四大事業體穩定發展，其中克麗緹娜美容通路持續擴展新門市，電商平台已達損益兩平，持股 30% 的美甲美睫加盟店第 3 季單季轉盈，法人預期，麗豐整體營運可望逐季成長，本季每股純益可維持 4 元，明年營收則可望雙位數成長。

總監胡安榕表示，至今年 9 月底止，克麗緹娜美容通路共有 4824 家門市，中國有 4488 家、台灣有 308 家、越南及香港共 28 家，儘管中國經濟趨緩，但克麗緹娜屬於高階品牌，衝擊較低，未來會朝二、三線城市招商，目標明年再展 400-500 家門市。

財務長葉建志指出，克麗緹娜將佈局東南亞市場，除已展店的越南，將進軍馬來西亞、印尼等地，並設立分公司及訓練中心。

楊奇志指出，克麗緹娜除臉部保養外，未來將專攻身體護膚產品，預計未來會推出 2 項新品，雖然營收貢獻還不大，目標要占整體營收比重 3 成，法人估，若身體護膚營收占比有 10%，約可貢獻 5 億元營收。

美甲美睫加盟店截至 10 月底，共有 410 家店，葉建志表示，麗豐現持股 30% 股權，希望透過美甲美睫加盟店，讓更多年輕族群導入克麗緹娜，效益逐步顯現，第 3 季已開始獲獲利。

麗豐 10 月營收 4.41 億元，月減 17.29%、年增 7.26%；累計前 10 月營收 41.62 億元，年增 14.02%；第 3 季稅後純益 3.43 億元，年增 9.8%，每股純益 4.31 元； 累計前 3 季稅後純益 10.55 億元，年增 17.4%，每股純益 13.27 元。