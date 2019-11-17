〈鉅亨看世界〉智慧裝置真能檢測健康？

史丹佛大學醫學研究所近期發表了蘋果心臟研究 (Apple Heart Study) 報告，是同類研究中最大的一項研究，主要關注消費電子設備能否更好地了解人類健康，這項研究主要探討如何使用蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch 來檢測心房顫動，進而減緩中風的風險。

僅在美國，就有約 600 萬人受到心房顫動所影響，許多人甚至不知道自己患有這樣的情況。如今，透過傳感器和演算法就能檢測到，因此也成為可穿戴式設備製造商的主要目標。舉例來說，蘋果便在 Apple Watch Series 4 和 Series 5 設備中植入了一個心電圖傳感器，以監視心臟的節律並將健康資訊直接回傳給消費者。

在這項研究中，研究人員在八個月內招募了超過 40 萬名擁有 Apple Watch 的參與者，其中大約有 0.5% 的參與者收到不規則脈搏的通知，隨後約有四分之一的人配戴貼片以監測心律，持續了兩個星期。

研究人員表示，蘋果贊助了這項研究，但研究數據儲存在史丹佛斯​大學。按照研究的標準，該協議和方法將由中央機構審查委員會批准，以確保患者的隱私保護。

在被 Apple Watch 識別為脈搏不規則，然後又繼續做心電圖貼片的患者中，有 84% 被確認患有心房顫動。這表明，儘管還需要進一步的研究，但這種被動監視很可能是有效的。此外，若將範圍縮小在 65 歲以上的參與者中，有超過 3% 的人收到了通知，這表明這種情況在年齡較大的用戶中更為普遍，這樣的觀點也已經在醫學界受到證實。

儘管如此，通過 Apple Watch 來監測心房顫動仍面臨治療上的阻礙。一般來說，針對早期患者，標準治療的方法是稀釋血液，但這帶有風險和潛在副作用，因此心臟病學家主要會根據患者的年齡、病史及是否中風過來決定應否接受治療。因此，令人擔心的是，儘管 Apple Watch 有能力辨識出患有心房顫動的人，但醫學界卻並不知道如何對年輕人或處於早期階段的人進行治療。

紐約心臟科醫師 Jeff Wessler 已經在根據從 Apple Watch 收集到的數據來做為診斷的參考，他認為，隨著時間的流逝，通過智慧型裝置來檢測健康並將數據做為參考將越來越普遍。

不過，Jeff Wessler 也指出，監測心臟健康的這類工具的開發速度快於醫學界反應的速度。醫學界目前也還未透過心房顫動的症狀來判斷並進行治療，更不用說透過 Apple Watch 此類智慧型設備的數據所發現的病患。