香港Q3 GDP創十年首次陷入衰退

週五 (15 日)，香港政府統計處發布 2019 年第三季國內生產毛額 (GDP) 預估值，受當地示威活動情緒惡化影響，GDP 年減 2.9%，創下金融危機以來首次年度衰退，並符合連續兩季 GDP 成長率收縮的技術性衰退定義。

(圖：香港政府統計處)

美中貿易摩擦依舊，加上近來持續升溫的抗爭活動，對嚴峻的香港經濟造成更沈重打擊。香港政府統計處資料顯示，今年第三季，在固定資本形成總額部分，投放在機器、設備及知識產權產品的開支較去年同期大幅下跌 26.6%，繼上季 12.1% 的跌幅更為擴大。

此外，香港貨品出口總額年減 7.1％，貨品進口亦年減 11.2%，雙雙延續上季負成長；第三季服務輸出年減 13.8%，服務輸入年減 4.0%，皆較上季大幅跌落，隨著全球經濟增長持續放軟，跨境金融與商業活動轉弱，金融服務與其他服務輸出皆出現下跌，且跌幅有持續擴大跡象。

調整季節性因素後，香港第三季 GDP 季減 3.2%、年減 2.9%，不只連續兩季衰退，更創下 2008/2009 年金融危機以來的首次年度萎縮，顯示近幾個月來延燒不斷的示威活動已導致香港金融和貿易領域陷入嚴重衰退危機。

市場分析人士警告，由於示威抗議沒有盡頭，因此與 10 年前的金融危機相比，香港的金融與貿易可能面臨更加深遠的蕭條。

政府於聲明中指出，由於當地社會事件嚴重打擊消費相關活動，經濟前景疲軟持續壓低消費和投資情緒，導致今年第三季國內需求顯著惡化。

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