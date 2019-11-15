三大法人合計買超48億元 外資連25日加碼鴻海

台股今 (15) 日在權值三王領軍、中小型股表現下，終場上漲 75.18 點，收 11525.6 點，但周線收黑終止連 4 紅，外資今買超 42.59 億元，投信、自營商也分別買超 3.79、1.89 億元，三大法人合計共買超 48.26 億元，其中，國慶連假後，外資已連 25 買超鴻海，合計買超 62.1 萬張。

期貨部分，外資今日減碼多單 3152 口，多單未平倉口數降為 45324 口，投信則減碼 440 口空單，空單未平倉口數來到 20019 口，自營商減碼 1015 口空單，合計空單未平倉口數 611 口。

觀察法人操作，鴻海近期成為外資主要買超對象，外資今大買 18014 張，連 25 買，等於自 10 月國慶連假後，天天加碼鴻海，另外，外資也關注金融個股，今買超永豐金、中信金逾 7000 張。

外資今日買超前十名，鴻海 18014 張居冠、緯創 10798 張、大同 9519 張、永豐金 9221 張、中信金 7487 張、可成 6807 張、台泥 6039 張、友達 5070 張，燿華、瀚宇博則分別為 4449、3789 張。

外資今日賣超前十名，晶電遭賣 10115 張、群創 9593 張、聯電 9370 張、技嘉 5568 張、寶成 5415 張、東元 5007 張，其他依序為冠軍、台表科、台達電、南茂。

投信前十大買超標的，緯創 3000 張居冠、晶電 2192 張、金像電 1965 張、定穎 1000 張，其他依序為台表科、台積電、世芯 - KY、英業達、和碩、聯亞。

投信賣超前十大標的，義隆 831 張、中美晶 729 張、東元 600 張，其他依序為立積、聚陽、超眾、智原、卜蜂、全新、矽創。

法人表示，美中貿易協商續往正向發展，惟國際情勢如香港等地仍充滿不確定性，但國際資金政策持續寬鬆，有助資金行情延續，指數短線將在區間震盪整理，而資金續往具基本面題材的中小型股，建議投資人可留意相關個股表現。